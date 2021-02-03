Стали известны самые мощные смартфоны начала 2021 года

Эксперты подготовили рейтинг производительности актуальных моделей Android-смартфонов на первый месяц 2021 года.

Январский рейтинг бенчмарка AnTuTu возглавил iQOO 7, набравший 728 784 баллов. Он обогнал лидера декабря Xiaomi Mi 11. Оба смартфона работают на современной платформе Qualcomm Snapdragon 888.

Третье и четвертое место разделяют две новые модели Huawei — Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. Пятую строчку занял Oppo Reno5 Pro+, который был выпущен в прошлом году. За его производительность отвечает платформа Snapdragon 865.

При этом лидером рейтинга среди среднебюджетных смартфонов стал Xiaomi Redmi 10X 5G с 401 389 баллами, который работает на процессоре MTK Dimensity 820.

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