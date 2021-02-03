В РПЦ назвали число умерших от коронавируса священников

Русская православная церковь назвала число умерших от COVID-19 священнослужителей.
В Рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения заболевания рассказали, что около 4 тыс. священников заболели коронавирусом с начала пандемии.
От последствий болезни умерли 145 клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий, сообщает РИА «Новости». Сейчас от коронавируса лечатся 366 священников.
В России с начала пандемии выявлено 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровело 3 365 367 пациентов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге будут производить вакцину от COVID-19. Производством займется группа компаний Фармасинтез на заводе «Фармасинтез-Норд».