В РПЦ назвали число умерших от коронавируса священников

В РПЦ назвали число умерших от COVID-19 священников. Фото: https://pixabay.com

В РПЦ назвали число умерших от COVID-19 священников. Фото: https://pixabay.com

Русская православная церковь назвала число умерших от COVID-19 священнослужителей.

В Рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения заболевания рассказали, что около 4 тыс. священников заболели коронавирусом с начала пандемии.

От последствий болезни умерли 145 клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий, сообщает РИА «Новости». Сейчас от коронавируса лечатся 366 священников.

В России с начала пандемии выявлено 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровело 3 365 367 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге будут производить вакцину от COVID-19. Производством займется группа компаний Фармасинтез на заводе «Фармасинтез-Норд».