«Ливерпуль» проиграл второй домашний матч подряд

В очередном матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» уступил «Брайтону».

Матч прошел в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» без зрителей и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Стивен Альсате, Стоит отметить, что это дебютный гол 22-летнего колумбийца в Английской премьер-лиге.

Таким образом,это второе домашнее поражение «Ливерпуля» в чемпионате Англии. Напомним, в матче 18-го тура мерсисайдцы проиграли «Бёрнли» (0:1).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что действующий чемпион Англии «Ливерпуль» одержал второе поражение в чемпионате. Подопечные Юргена Клоппа уступили «Саутгемптону» в матче 17-го тура со счетом 1:0.