Петербуржцы стали чаще покупать электромобили с пробегом

Эксперты связывают такой рост с более низкими ценами на обслуживание электромобиля. Фото: pixabay

Эксперты связывают такой рост с более низкими ценами на обслуживание электромобиля. Фото: pixabay

В 2020 году жители Петербурга и Ленобласти покупали автомобили с электродвигателем почти на 89% чаще, чем годом ранее. В целом по стране продажи электромобилей подскочили на 119%.

По данным «Авито Авто», за прошлый год доля электромобилей на вторичном рынке региона выросла с 0,021% до 0,041%. При этом в среднем электромобиль в городе и области стоит 890 тыс.рублей.

Эксперты связывают такой рост с более низкими ценами на обслуживание электромобиля. Продажи могли бы расти еще быстрее, если бы в России были механизмы господдержки для покупателей таких машин, считают специалисты. Также спрос на электрокары мог вырасти из-за появления новых зарядных станций в мегаполисах.

По итогам 2020 года в Петербурге по количеству продаж лидирует автомобиль Nissan Leaf, который на вторичном рынке в среднем стоит 620 тыс.рублей. На втором месте — BMW i3 со средней ценой 2 млн 150 тыс.рублей. На третьем — Tesla Model 3 (средняя стоимость модели – 4 650 000 рублей).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоэксперт спрогнозировал каршеринговый бум в Петербурге.