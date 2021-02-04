В России за сутки подтвердили COVID у 16 714 человек

Положительная динамика по коронавирусу не означает, что угроза новой вспышки отсутствует. Фото: pixabay

Положительная динамика по коронавирусу не означает, что угроза новой вспышки отсутствует. Фото: pixabay

По данным оперативного штаба на 11 часов 4 февраля, за минувшие сутки на территории России выявили коронавирусную инфекцию у 16 714 человек.

При этом у 1 704 пациентов болезнь протекает бессимптомно и диагностирована как у контактных лиц. В общей сложности, с начала пандемии COVID-19 столкнулись 3 917 918 россиян. Хотя заболеваемость постепенно снижается, смертность от ковида в стране остается высокой — за последние сутки коронавирус унес жизни 521 пациента. Нарастающим итогом число жертв заболевания достигло 75 205 человек.

К счастью, количество выздоравливающих уже давно значительно превышает число новых случаев заражения. Так, за последние сутки выписаны из больниц 24 546 человек. Всего за время ведения статистики вылечились от COVID-19 3 389 913 жителей России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки подтвердили заражение ковидом у более чем 1,5 тысяч человек.