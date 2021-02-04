Малышева объяснила, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Женский организм, по мнению Малышевой, лучше защищен от коронавируса генетическими особенностями. Фото: скриншот программы "Жить здорово", Первый канал

Женский организм, по мнению Малышевой, лучше защищен от коронавируса генетическими особенностями. Фото: скриншот программы "Жить здорово", Первый канал

Врач, телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что коронавирус более опасен для мужчин, чем для женщин.

Об этом эксперт рассказала в ролике, опубликованном на официальной странице Малышевой в Instagram. «У COVID не женское лицо!», — убеждена врач. Она добавила, что мужчины не только чаще умирают от коронавирусной инфекции и её последствий, но и в целом тяжелее переносят болезнь.

По мнению Малышевой, это связано с защитными свойствами женской половой хромосомы. Хотя отличие от мужской минимальной, «в этой четвертинке нам природа заложила колоссальные защитные свойства,» — подчеркнула телеведущая. Кроме того, в женском организме повышенное содержание цитотоксических лимфоцитов, а также есть рецепторы, которые препятствуют образованию тромбов — главному механизму развития болезни.

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