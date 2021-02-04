В Госдуме предложили ежемесячно выплачивать 20 тысяч рублей беременным россиянкам

В Госдуме предложили ежемесячно выплачивать 20 тысяч рублей беременным россиянкам
Фото: Pixabay

Депутат Государственной Думы Николай Земцов рассказал, что власти ведут разработку законопроекта, предполагающего новую ежемесячную выплату для беременных жительниц России.

Инициатива предусматривает выдачу будущим мамам сертификата, по которому в течение полутора лет женщина может получать 20 тысяч рублей каждый месяц. Соавторами Земцова в создании законопроекта выступают также парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева, передает NEWS.ru.

По мнению депутата, данная мера господдержки призвана облегчить для россиянок сложный период беременности, а в некоторых случаях может даже спасти от аборта. Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму уже во время весенней сессии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные медики получат единовременную выплату в размере 68 тысяч рублей за работу с COVID-пациентами.

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В Госдуме предложили ежемесячно выплачивать 20 тысяч рублей беременным россиянкам