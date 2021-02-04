В Госдуме предложили ежемесячно выплачивать 20 тысяч рублей беременным россиянкам

Депутат Государственной Думы Николай Земцов рассказал, что власти ведут разработку законопроекта, предполагающего новую ежемесячную выплату для беременных жительниц России.

Инициатива предусматривает выдачу будущим мамам сертификата, по которому в течение полутора лет женщина может получать 20 тысяч рублей каждый месяц. Соавторами Земцова в создании законопроекта выступают также парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева, передает NEWS.ru.

По мнению депутата, данная мера господдержки призвана облегчить для россиянок сложный период беременности, а в некоторых случаях может даже спасти от аборта. Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму уже во время весенней сессии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные медики получат единовременную выплату в размере 68 тысяч рублей за работу с COVID-пациентами.