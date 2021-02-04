Россиянин выпал из окна многоэтажки прямо на коляску с младенцем

Россиянин выпал из окна многоэтажки прямо на коляску с младенцем
Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

В итоге скончались и горожанин, и ребенок.

В Воронеже мужчина выпал из окна многоэтажки прямо на коляску с младенцем. Видеозапись с места инцидента распространили в социальных сетях сегодня, 4 февраля. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Все случилось в микрорайоне Шилово примерно в пять часов вечера. Судя по записи, женщина медленно прогуливалась вдоль дома, когда произошло падение. Коляска рассыпалась и не смогла уберечь малыша от травм. По предварительным данным, и ребенок, и горожанин в итоге скончались.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мигрант погиб при падении из окна на Ветеранов, задержан его земляк. Пострадавшего госпитализировали, но спустя некоторое время он скончался в больнице.

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