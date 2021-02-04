На Поклоногорском путепроводе из-за ДТП затрудненно движение

На Поклоногорском путепроводе из-за ДТП затрудненно движение
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участником ДТП стал большегруз.

Сегодня вечером, 4 февраля, на Поклоногорском путепроводе произошла авария с участием большегруза. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Участниками аварии стали несколько автомобилей – на снимках видно, что одну из полос занимает большегруз. Свидетели жалуются на затрудненное движение в сторону улицы Репищева.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Автомобилистам рекомендует объезжать место инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГАЗель подбила трамвай на Науки, есть пострадавший. По словам очевидцев, большегруз не успел затормозить и врезался в общественный транспорт. К месту аварии оперативно прибыла скорая помощь.

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