В 20 домов в Колпино раньше срока вернули тепло и горячую воду

Теплоэнергетики в максимально короткие сроки закончили ремонтные работы и вернули тепло в 20 зданий в Колпино.

На Заводском проспекте нашли прохудившуюся трубу возле дома №50. Ремонт внутриквартальной теплосети диаметром 273 мм был завершен к 23 часам 4 февраля

Как сообщила пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», горячую воду и тепло вернули в 20 зданий, в том числе 16 жилых домов и три детских учреждения.

По нормативам на подобные работы отводится 13 часов, но теплоэнергетики справились на два часа быстрее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие дома остались без отопления в результате обнаружения дефекта на тепловых сетях в Колпинском районе.