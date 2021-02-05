Макрон оценил публикацию о вакцине «Спутник V» в The Lancet

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине «Спутник V».

По его словам, публикация научного издания о вакцине от COVID-19 «Спутник V» дает возможность больше узнать об этом препарате. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, во вторник, 2 февраля, в журнале The Lancet были опубликованы результаты исследований вакцины. Испытания показали, что российский препарат безопасен для всех слоев населения, его хорошо перенесли все совершеннолетние добровольцы. Эффективность вакцины равняется 91,6%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в середине декабря Макрон сдал положительный тест на выявление коронавируса.