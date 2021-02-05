Михаила Ефремова этапируют из белгородской колонии

Актера Михаила Ефремова, осуждённого на 7,5 лет заключения за смертельное ДТП, этапируют в Москву из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок, для участия в следственных действиях.

Кинозвезду доставили в один из следственных изоляторов столицы 4 февраля. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на УФСИН по Белгородской области. Отметим, что незадолго до заявления УФСИН адвокат Ефремова рассказал об исчезновении актера, якобы его увезли в неизвестном направлении.

Напомним, что 8 сентября 2020 года Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за то, что он, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, спровоцировал аварию, в которой погиб человек. 22 октября на заседании Мосгорсуда ему сократили срок наказания до 7,5 лет заключения.

Ранее gazeta.spb.ru писала об отношениях заключенного Ефремова с женой, актрисой Софьей Кругликовой.