В исчезновении петербургского юриста из дела о пропавшей трубе «Газпрома» подозревают экс-бизнесмена

Организатора заказного убийства задержали во время встречи с "киллером". Фото: pixabay

Организатора заказного убийства задержали во время встречи с "киллером". Фото: pixabay

В Петербурге задержали 58-летнего бывшего предпринимателя, уроженца Воронежской области, которого подозревают в организации заказного убийства 37-летнего юриста Станислава Чеснокова.

Преступление бизнесмен планировал, как предполагают полицейские, из мести. Мужчина решил убить специалиста по делам о банкротстве после того, как тот выиграл процесс, оставивший предпринимателя без денег и недвижимости. Раскрыв замысел злоумышленника, правоохранители провели целую спецоперацию для его поимки.

«Киллером» стал полицейский, получивший от бизнесмена залог в 5 тысяч долларов, пистолет с глушителем и информацию о будущей жертве. При передаче оставшейся суммы организатора заказного убийства задержали. Примечательно, что денег при нем не было.

Сам Станислав Чесноков в это время находился под присмотром правоохранителей, о чем не знала даже его жена, которая в панике заявила о пропаже супруга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали водителя маршрутки, ставшего виновником смертельного ДТП на Приморском шоссе.