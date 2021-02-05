Xiaomi запретила устанавливать Google-сервисы на свои смартфоны

Xiaomi запретила устанавливать Google-сервисы на свои смартфоны
Запрет касается только гаджетов, реализуемых на территории Поднебесной. Фото: Pixabay

Китайская корпорация Xiaomi запретила установку приложения американской компании Google на смартфоны, которые не рассчитаны на эту сервисную структуру.

Большинство устройств в Китае не поддерживают Google Media Services (GMS), так как эти сервисы запрещены на территории КНР, поэтому ничего удивительного в запрете нет, передает издание GizmoChina. При этом в Xiaomi не раскрывают перечень девайсов, не поддерживающих приложения Google. Известно, что к таким моделям относятся, по крайней мере, Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G.

Ограничения, правда, распространяются исключительно на смартфоны, реализуемые в Китае — пользователи других стран могут спокойно устанавливать Google-сервисы на свои гаджеты. Напомним, что США, в свою очередь, включили Xiaomi в черный список. Компанию подозревают в связях с военнойой отраслью КНР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых мощных смартфонах на начало 2021 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
google xiaomi запрет Китай смартфоны


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Tesla стала самой популярной маркой автомобиля в США
Квентин Тарантино раскритиковал фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом
Xiaomi запретила устанавливать Google-сервисы на свои смартфоны
Болезни десен в 9 раз повышают риск летального исхода при COVID-19
На покупку квартиры в новостройках Петербурга за год стали тратить на 18,6% ...
ВОЗ: привившихся от COVID-19 в мире стало больше, чем инфицированных
Ливан и Республика Сербская одобрили применение вакцины «Спутник V»
В Петербурге на 28% снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19