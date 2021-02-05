Xiaomi запретила устанавливать Google-сервисы на свои смартфоны

Китайская корпорация Xiaomi запретила установку приложения американской компании Google на смартфоны, которые не рассчитаны на эту сервисную структуру.

Большинство устройств в Китае не поддерживают Google Media Services (GMS), так как эти сервисы запрещены на территории КНР, поэтому ничего удивительного в запрете нет, передает издание GizmoChina. При этом в Xiaomi не раскрывают перечень девайсов, не поддерживающих приложения Google. Известно, что к таким моделям относятся, по крайней мере, Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G.

Ограничения, правда, распространяются исключительно на смартфоны, реализуемые в Китае — пользователи других стран могут спокойно устанавливать Google-сервисы на свои гаджеты. Напомним, что США, в свою очередь, включили Xiaomi в черный список. Компанию подозревают в связях с военнойой отраслью КНР.

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