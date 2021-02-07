Петербурженка заминировала отдел полиции на Беговой улице

Петербурженка заминировала отдел полиции на Беговой улице
На номер «112» поступило СМС-сообщение с угрозами. Фото: pixabay.com

Петербургские полицейские задержали подозреваемую в ложном сообщении о минировании.

В пятницу, 5 февраля, на номер «112» поступило сообщение, в котором говорилось, что в отделе полиции на Беговой улице заложена бомба. Прибывшие полицейские осмотрели здание и прилегающую территорию, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Эвакуация не проводилась.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в полночь правоохранители у дома № 25 на улице Оптиков задержали 43-летнюю подозреваемую. Женщину поместили в изолятор.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день «заминировали» школы, детсады и магазины во всех районах. Нигде не было выявлено взрывоопасных предметов или взрывных устройств.

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