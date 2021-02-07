В Лисьем носу утром полностью сгорел жилой дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Приморском районе Петербурга загорелся двухэтажный жилой дом. Спасти дом от огня не удалось.

Возгорание случилось утром воскресенья, 7 февраля, в доме №31 по Большому проспекту в поселке Лисий Нос. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 8:06.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, постройку размером 8х10 метров полностью охватил огонь. Пламя тушили 17 спасателей, прибывших на четырех спецмашинах.

К 9:17 пламя было полностью потушен. Причина появления огня выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар уничтожил баню на улице Лермонтова.