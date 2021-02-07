В Лисьем носу утром полностью сгорел жилой дом

В Приморском районе Петербурга загорелся двухэтажный жилой дом. Спасти дом от огня не удалось.
Возгорание случилось утром воскресенья, 7 февраля, в доме №31 по Большому проспекту в поселке Лисий Нос. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 8:06.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, постройку размером 8х10 метров полностью охватил огонь. Пламя тушили 17 спасателей, прибывших на четырех спецмашинах.
К 9:17 пламя было полностью потушен. Причина появления огня выясняется.
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