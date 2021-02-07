В России за сутки зарегистрировали 16 048 случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 16 048 человек. Новые случаи инфицирования обнаружили в 85 регионах страны.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии зарегистрировано 3 967 281 случаев коронавируса.

В Москве заразились 2 028 человек, в Петербурге — 1 175, в Московской области — 923.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге подтвердили 39 новых смертей от коронавирусной инфекции. Побороть болезнь смогли еще 2 339 жителей.