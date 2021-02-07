В Луге менеджер открыл стрельбу, застав экс-возлюбленную с соседом

В Лужском районе Ленинградской области поздним вечером раздалась стрельба. Разборки устроили бывшие любовники.

В ночь на 7 февраля в отдел полиции обратилась жительница дома 8 в микрорайоне Луга-3. Она рассказала, что неизвестный пытается сломать дверь соседей. Также были слышны подозрительные хлопки.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, 32-летний менеджер пришел к своей 27-летней бывшей, но застал ее с 36-летним соседом. После разозлившийся мужчина сделал несколько выстрелов из пистолета.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители большегрузов открыли стрельбу по прохожему в Шушарах.