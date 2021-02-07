Петербуржцы за день сдали 175 литров крови

Петербуржцы за день сдали 175 литров крови
Доноров поблагодарили за отзывчивость. Фото: pixabay.com

В Городскую станцию переливания крови пришли почти 500 человек.

В Санкт-Петербурге доноры всего за один день сдали 175 литров крови. На просьбу о восполнении нехватки крови откликнулись 485 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Городской станции переливания крови.

В учреждении отметили, что кровь принимают пять дней в неделю, а также в донорскую субботу. Врачи поблагодарили неравнодушных граждан, откликнувшихся на просьбу сдать кровь. Напоминаем, что накануне в Городской станции заявили, что ощущается нехватка биоматериала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые связали темперамент мужчин с группой крови. К примеру, самыми страстными и открытыми к экспериментам любовниками являются обладатели первой группы крови.

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