«Спутника V» зарегистрируют еще в нескольких странах за неделю

На данный момент вакцина одобрена в 19 государствах.

Глава Российского фонда инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что российскую вакцину от коронавируса в ближайшие дни зарегистрируют еще в шести странах. Об этом он заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

На данный момент вакцину одобрили 19 регуляторов, а к концу следующей недели их будет 25. Напоминаем, что недавно стали известный результаты третьей фазы клинического испытания вакцины «Спутник V». Препарат смог доказать свою высокую эффективность даже среди возрастных добровольцев. Антитела по итогам исследования выяснили у 98% добровольцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы симптомы коронавируса, из-за которых нужно срочно обращаться к врачу. Есть четыре признака заражения, которые говорят о серьезности ситуации.