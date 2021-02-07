В Венгрии зарегистрировали «Спутник V»

В Венгрии зарегистрировали &#171;Спутник V&#187;
Венгрия готова использовать российскую вакцину от коронавируса. Фото: pixabay

Также в стране планируют использовать вакцины компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии позволил использовать российскую вакцину от коронавируса. Теперь в стране будут прививать граждан «Спутником V», а также препаратами, произведенными компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Об этом пишет ТАСС.

Венгерские эксперты провели исследования и смогли убедиться в эффективности и безопасности российской вакцины. Теперь в государстве будут использовать четыре препарата для борьбы с коронавирусом.

Напоминаем, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая получила российский препарат в ноябре 2020 года. Недавно стало известно о предварительном одобрение вакцины, а теперь его готовы зарегистрировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, почему можно повторно заразиться коронавирусом.

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