В Петербурге могут возобновить диспансеризацию

Власти Северной столицы в скором времени могут возобновить диспансеризацию пациентов. Она перестала работать еще 14 ноября из-за пандемии коронавируса.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 января. Как сообщает председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте», возобновление может произойти из-за стабилизации с коронавирусом.

«Теперь ситуация стабилизировалась. Сложно переоценить значимость диспансеризации, которая играет ведущую роль в выявлении серьезных заболеваний, в первую очередь — онкологических и сердечно-сосудистых», – пояснил Дмитрий Лисовец.

По словам специалиста, за неделю в стационары города поступило на 17% меньше пациентов с коронавирусом, чем до этого. Коечный фонд свободен на 43,3%. Именно эти места будут обратно перепрофилировать для приема обычных пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что детская больница имени Филатова начнет прием обычных больных с 15 февраля.