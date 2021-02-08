В Петербурге за сутки провели 12 тысяч тестов на коронавирус

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: сайт Смольного

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: сайт Смольного

В Северной столице продолжают вести статистику обследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты на коронавирус сдали 12003 человека.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. По утренней статистике оперативного штаба по борьбе с новым вирусом, за сутки жители Петербурга 2520 раз обратились в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября в городе работают волонтеры, которые помогают самоизолирующимся горожанам. За это время аккредитацию получили 1098 петербуржцев. Они выполнили 5001 заявку, которые петербуржцы оставляют по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени пожилые, одинокие люди и многодетные семьи могут получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы доставили 164 112 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав исключил препарат из числа лекарств для лечения COVID-19.