В Петербурге избили курьера службы доставки «Dostaевский»

В Петербурге избили курьера службы доставки &#171;Dostaевский&#187;
Мужчина избил курьера службы доставки и отобрал еду. Фото: google.maps

В Адмиралтейском районе Петербурга задержали местного жителя, который не захотел платить за доставку еды и избил курьера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 7 февраля в полицию обратилась 26-летняя петербурженка, работающая курьером службы доставки «Dostaевский». Со слов потерпевшей, она доставила еду заказчику в квартиру на 7-й Красноармейской, дом 15. Однако мужчина отказался оплачивать, что привело к конфликту. В результате мужчина силой отобрал термо-сумку с продуктами. После этого потерпевшая обратилась в травмпункт с различными травмами.

Прибывшие на место полицейские задержали 32-летнего заказчика и изъяли сумку. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое посетителей ТРК на Заневском вынесли мимо кассы женские куртки.

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