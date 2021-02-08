В Петербурге избили курьера службы доставки «Dostaевский»

В Адмиралтейском районе Петербурга задержали местного жителя, который не захотел платить за доставку еды и избил курьера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 7 февраля в полицию обратилась 26-летняя петербурженка, работающая курьером службы доставки «Dostaевский». Со слов потерпевшей, она доставила еду заказчику в квартиру на 7-й Красноармейской, дом 15. Однако мужчина отказался оплачивать, что привело к конфликту. В результате мужчина силой отобрал термо-сумку с продуктами. После этого потерпевшая обратилась в травмпункт с различными травмами.

Прибывшие на место полицейские задержали 32-летнего заказчика и изъяли сумку. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое посетителей ТРК на Заневском вынесли мимо кассы женские куртки.