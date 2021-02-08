«Взорвутся 20 000 школ»: после сообщения о минировании полиция всю ночь искала бомбы

&#171;Взорвутся 20 000 школ&#187;: после сообщения о минировании полиция всю ночь искала бомбы
Проводится проверка. Фото: pixabay

Более тысячи российских школ, в том числе и петербургские, были проверены этой ночью после ложного сообщения о минировании. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 7 февраля в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее дочери, ученице четвертого класса одной из школ в Твери, через соцсеть поступило сообщение о том, что 8 февраля в России якобы взорвутся 20 тыс. школ.

Были осмотрела 1089 школ и прилегающие территории, взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.

В обследовании объектов были задействованы 332 сотрудника ОВД. Осмотр был закончен только к пяти утра. Материалы направлены в ГСУ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 28 января неизвестные заявили о якобы минировании в Выборгском, Адмиралтейском, Всеволожском и Петроградском районах.

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ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти ложное минирование новости СПб


 

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