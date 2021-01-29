В Петербурге эвакуировали Витебский вокзал и ТЦ «Китай Город» из-за ложного минирования

В четверг, 28 января, от неизвестных, представившихся как «Шиванго» и «Ли Юнган» полицейским поступила информация о якобы минировании в Выборгском, Адмиралтейском, Всеволожском и Петроградском районах.

«Шиванго» заявил о взрывных устройствах в торговом комплексе «Китай-Город» на Выборгском шоссе, в здании Витебского вокзала, отделе полиции города Сертолово и филиала ВГТРК телеканала «Россия» на набережной Карповки. Немногим позже «Ли Юнган» прислал сообщения о «минировании» отдела полиции на Хошимина, аэропорта Пулково и Балтийского вокзала.

В результате потребовалось несколько часов на эвакуацию посетителей «Китай-Города» и пассажиров Витебского вокзала. Никаких опасных предметов, к счастью, не обнаружили. Правоохранители установили, что оба номера, с которых звонили хулиганы, принадлежат гражданам Китая 39 и 43 лет, прибывших в Россию с целью учебы. Приняты меры к розыску злоумышленников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Белы Куна вечером 28 января неизвестный поджег 33-летнюю «восьмерку».