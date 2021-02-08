Координатора штаба Навального в Петербурге увезли из изолятора сразу в отдел полиции

Главу штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову после 10-дневного административного ареста отправилась не на свободу а в отдел полиции в Колпино.

В ночь с 7 на 8 февраля у Фатьяновой закончился срок административного ареста. Последние 10 суток активистка провела в изоляторе на Захарьевской. Срок ей дали за организацию несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Фатьянова рассказала в Instagram, что ее должны были отпустить из изолятора примерно в час ночи. Однако за полтора часа до этого ее увезли в ОВД №39 в Колпино. Там она оказалась из-за жалобы бдительного жителя города за агитацию за Навального в феврале.

Также она посетовала на то, что из-за этого ее не смогли встретить все, кто собрался у изолятора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сторонники Навального отложили акции протеста до весны.