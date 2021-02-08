Координатора штаба Навального в Петербурге увезли из изолятора сразу в отдел полиции

Координатора штаба Навального в Петербурге увезли из изолятора сразу в отдел полиции
Ирину Фатьянову увезли из изолятора в отдел полиции. Фото: скриншот Instagram

Главу штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову после 10-дневного административного ареста отправилась не на свободу а в отдел полиции в Колпино.

В ночь с 7 на 8 февраля у Фатьяновой закончился срок административного ареста. Последние 10 суток активистка провела в изоляторе на Захарьевской. Срок ей дали за организацию несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Фатьянова рассказала в Instagram, что ее должны были отпустить из изолятора примерно в час ночи. Однако за полтора часа до этого ее увезли в ОВД №39 в Колпино. Там она оказалась из-за жалобы бдительного жителя города за агитацию за Навального в феврале.

Также она посетовала на то, что из-за этого ее не смогли встретить все, кто собрался у изолятора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сторонники Навального отложили акции протеста до весны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ирина фатьянова новости СПб штаб навального


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге работникам сферы науки готовы платить 40 тысяч
Больше всего пенсионеров, которые хотят работать, оказалось в Петербурге
Пассажирка получит 100 тысяч после травмирования на ж/д платформе
В Невском районе Петербурга двухлетний ребенок наелся таблеток и попал в ...
В Гатчине на озере заметили редкую птицу
Координатора штаба Навального в Петербурге увезли из изолятора сразу в ...
Пропавшую 12-летнюю петербургскую школьницу нашли в гостях у развратника
В Петербурге за ночь задержали двух водителей-нарушителей