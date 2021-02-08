Пассажирка получит 100 тысяч после травмирования на ж/д платформе

Женщина получила травму ноги из-за отсутствия посадочной платформы и обустройства места высадки.

Женщина, получившая травму на станции Кушавера, получит в качестве компенсации 100 тысяч рублей. Такое решение вынес Московский районный суд. В иске к ОАО «РЖД» ей отказано, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все случилось 22 мая 2019 года на стации Кушарева. Женщина, которая ехала в пригородном поезде №6010, при высадке упала и получила травму правой ноги. Причиной неудачного падения стало отсутствие пассажирской платформы и какого-либо обустройства места высадки. Пострадавшая отметила, что страдала не только физически, но и нравственно, поэтому потребовала выплатить ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В суде установили, что за пассажира во время поездки и высадки отвечает перевозчик, так что 100 тысяч рублей гражданке должна выплатить АО «СЗППК».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поезде «Петербург-Белгород» пострадала пассажирка: ей помогли проводники.