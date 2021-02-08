Пассажирка получит 100 тысяч после травмирования на ж/д платформе

Пассажирка получит 100 тысяч после травмирования на ж/д платформе
Женщина просила компенсировать моральный вред. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Женщина получила травму ноги из-за отсутствия посадочной платформы и обустройства места высадки.

Женщина, получившая травму на станции Кушавера, получит в качестве компенсации 100 тысяч рублей. Такое решение вынес Московский районный суд. В иске к ОАО «РЖД» ей отказано, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все случилось 22 мая 2019 года на стации Кушарева. Женщина, которая ехала в пригородном поезде №6010, при высадке упала и получила травму правой ноги. Причиной неудачного падения стало отсутствие пассажирской платформы и какого-либо обустройства места высадки. Пострадавшая отметила, что страдала не только физически, но и нравственно, поэтому потребовала выплатить ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В суде установили, что за пассажира во время поездки и высадки отвечает перевозчик, так что 100 тысяч рублей гражданке должна выплатить АО «СЗППК».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поезде «Петербург-Белгород» пострадала пассажирка: ей помогли проводники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кушарева поезд суд травма


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге работникам сферы науки готовы платить 40 тысяч
Больше всего пенсионеров, которые хотят работать, оказалось в Петербурге
Пассажирка получит 100 тысяч после травмирования на ж/д платформе
В Невском районе Петербурга двухлетний ребенок наелся таблеток и попал в ...
В Гатчине на озере заметили редкую птицу
Координатора штаба Навального в Петербурге увезли из изолятора сразу в ...
Пропавшую 12-летнюю петербургскую школьницу нашли в гостях у развратника
В Петербурге за ночь задержали двух водителей-нарушителей