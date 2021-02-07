В поезде «Петербург-Белгород» пострадала пассажирка: ей помогли проводники

В поезде &#171;Петербург-Белгород&#187; пострадала пассажирка: ей помогли проводники
Жизни женщины ничего не угрожает. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В вагоне произошел несчастный случай, который мог стать причиной летального исхода.

Сегодня утром, 7 февраля, в поезде, который следовал из Санкт-Петербурга в Белгород случился инцидент, в результате которого чуть не погибла женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород № 1».

Известно, что токоприемник слетел с креплений и разбил окно поезда. Осколки от разбившегося окна отлетели в сторону женщины, она поранилась. На помощь пассажирке пришли проводники и другие пассажиры. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Из-за инцидента поезд прибыл в место назначения с опозданием. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фельдшера скорой помощи заподозрили в случайном убийстве пациента. Установлено, что он прибыл на вызов в квартиру погибшего из-за психического приступа. Подозреваемый применил к нему физическую силу и свернул шею.

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