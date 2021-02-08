В Московском районе пенсионер отдал полмиллиона мошеннику, сказавшему, что его сын устроил ДТП, в котором погибла девушка

В Московском районе пенсионер отдал полмиллиона мошеннику, сказавшему, что его сын устроил ДТП, в котором погибла девушка
Мошенники обманывают пожилых людей. Фото: pixabay.com

Больше полумиллиона рублей отдал петербургский пенсионер мошеннику, заявившему, что сын мужчины совершил ДТП, в котором погибла девушка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, живущий в доме на Витебском проспекте в Московском районе города 87-летний мужчина обратился в полицию 6 февраля. Он рассказал, что 29 декабря ему на мобильный позвонил неизвестный, представился его сыном Александром и сказал, что устроил ДТП, в котором погибла девушка. Затем «Александр» передал телефон якобы сотруднику ГИБДД «Олегу Викторовичу». Тот сообщил, что если пенсионер не хочет, чтобы его сын сел в тюрьму, то он должен передать им 600 тыс. рублей. В тот же день к дедушке пришел неизвестный, и пенсионер отдал ему 6 тыс. долларов, а позже еще 1 тыс. евро. Приметы мужчины он не запомнил.

Через час после передачи денег пострадавший решил позвонить своему сыну, который сказал, что в ДТП он не попадал.

В полицию пострадавший не обращался больше месяца, так как плохо себя чувствовал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Напомним, ранее в Калининском районе Петербурга пожилая жительница перевела на счет неизвестным более 6 млн рублей — после звонка мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк».

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