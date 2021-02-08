В Петербурге задержали бизнесменов, обманувших пенсионеров более чем на 2 млн рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров из Петербурга и Ленобласти.
Злоумышленники подходили на улице к пенсионерам, представлялись бизнесменами из другой страны и просили помочь провести операции с переводом денег. Мошенники убеждали пожилых людей снять все сбережения, подвозили к банкомату и взамен отдавали деньги «банка приколов».
Подозреваемых удалось поймать после заявления 71-летней петербурженки, которая получила муляжи в обмен на 360 тысяч рублей.
Были задержаны 25-летний приезжий из Самары и 21-летний житель Астрахани. Они также оказались причастных к похищению миллиона рублей у 69-летней жительницы Выборга и 800 тысяч рублей к 79-летнего мужчины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве. Подозреваемых заключили под стражу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе пенсионер отдал полмиллиона мошеннику, сказавшему, что его сын устроил ДТП, в котором погибла девушка.