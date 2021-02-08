В Подмосковье сняли почти все ограничения, введенные из-за пандемии

Теперь жители региона могут посещать дискотеки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о снятии практически всех ограничений, которые вводились из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Глава региона отметил, что все еще нужно соблюдать ряд правил, но жители Подмосковья живут практически в штатном режиме. Массовые мероприятия они могут посещать, если будут носить средства индивидуальной защиты и позаботятся о соблюдении дистанции.

Известно, что в Подмосковье наблюдается снижение роста заболеваний. За минувшие сутки там заболели 912 человек – на 11 меньше, чем днем ранее. Напоминаем, что по всей стране темп прироста упал до 0,4%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о сайтах-двойниках театров после ослабления ограничений. Мошенники пытаются продавать ненастоящие билеты или уже выкупленные, но с наценкой.