YouTube заблокировал видео разговора Навального с предполагаемым отравителем

Ролик успел набрать более 27,6 миллионов просмотров.

YouTube заблокировал видео оппозиционера Алексея Навального, в котором он продемонстрировал разговор с предполагаемым отравителем. Об этом стало известно сегодня, 8 февраля, пишет РИА Новости.

На ролике было более 27,6 миллионов просмотров. На странице видеозаписи говорится, что оно нарушает авторские права.

«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав»,

— гласит надпись.

Напоминаем, что Навальный обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ. Он предоставил доказательства своей версии, но официальных данных пока нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рассмотрение дела по Навальному о клевете на ветерана отложено на 12 февраля.