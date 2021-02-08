Петербурженка получила 5 млн после гибели мужа в авиакатастрофе на Шпицбергене

Петербурженка получила 5 млн после гибели мужа в авиакатастрофе на Шпицбергене
Вдова получит компенсацию после смерти мужа. Фото: pixabay.com

Вдове приходится самостоятельно воспитывать несовершеннолетних детей.

Петродворцовый районный суд провел предварительное заседание по делу женщины, которая требовала выплатить ей моральную компенсацию после гибели супруга. Средства она хотела взыскать с АО «Авиакомпания Конверс Авиа». Об этом сообщает объединенная пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Женщина рассказала, что погибшей отправился в служебную командировку в Норвегию в апреле 2017 года. 26 октября самолет, в котором летел мужчина, потерпел крушение. В результате вдова вынуждена самостоятельно поднимать на ноги несовершеннолетних детей.

Известно, стороны примирились, и авиакомпания заявила, что выплатит женщине почти пять миллионов рублей. На данный момент АО «АльфаСтрахование» уже выплатило более двух миллионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пять человек погибли при крушении военного вертолета на Кубе. Сообщается, что вертолет совершал полет из одной провинции в другую, после взлета врезался в «возвышенность».

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