Петербурженка получила 5 млн после гибели мужа в авиакатастрофе на Шпицбергене

Вдове приходится самостоятельно воспитывать несовершеннолетних детей.
Петродворцовый районный суд провел предварительное заседание по делу женщины, которая требовала выплатить ей моральную компенсацию после гибели супруга. Средства она хотела взыскать с АО «Авиакомпания Конверс Авиа». Об этом сообщает объединенная пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Женщина рассказала, что погибшей отправился в служебную командировку в Норвегию в апреле 2017 года. 26 октября самолет, в котором летел мужчина, потерпел крушение. В результате вдова вынуждена самостоятельно поднимать на ноги несовершеннолетних детей.
Известно, стороны примирились, и авиакомпания заявила, что выплатит женщине почти пять миллионов рублей. На данный момент АО «АльфаСтрахование» уже выплатило более двух миллионов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пять человек погибли при крушении военного вертолета на Кубе. Сообщается, что вертолет совершал полет из одной провинции в другую, после взлета врезался в «возвышенность».