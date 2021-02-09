У годовалого малыша в Лодейном поле в горле застряла куриная кость, он попал в реанимацию

У годовалого малыша в Лодейном поле в горле застряла куриная кость, он попал в реанимацию
Ребенок. Фото: pixabay

В городе Лодейное Поле Леинградской области в реанимацию попал годовалый ребенок. По предварительной информации, у него в горле застряла куриная кость. Он в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в приемный покой Лодейнопольской больницы обратилась мать привезла ребенка 8 февраля в девять вечера. Через три часа малыш скончался.

По словам матери, ребенок что-то проглотил и не смог дышать.

Семь неполная, благополучная, на учете не состоит.

Материалы проверки переданы в следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Напомним, ранее из квартиры по Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали двухлетнего ребенка. По недосмотру родителей он наелся таблеток и попал в реанимацию.

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