Рок-музыкант и инженер, задержанные за интим с девочками-подростками, попали под еще одну уголовную статью

В отношении рок-музыканта и инженера, задержанных в мае 2020 года в Петербурге по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 134 УК РФ, ч. 4 ст. 132 УК РФ), возбуждены дополнительные уголовные дела.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, рок-музыкант дополнительно изобличен в том, что летом 2019 года совершил развратные действия в отношении Ф., 2005 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

А инженер дополнительно изобличен в том, что совершил развратные действия в отношении, возможно, той же Ф., 2005 года рождения, в декабре 2019 года. Возбуждено уголовное дело № 12102400021000011 по ч. 1 ст. 135 УК РФ.

Ранее избранная мужчинам мера пресечения – содержание под стражей — не изменялась.

Напомним, в Гдове разоблачен 13-летний школьник, который вел интимную переписку с разными детьми, в том числе с ребенком из Ленобласти.