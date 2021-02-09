В Ленобласти помощник машиниста украл из поезда посуду, фонарь и лестницу

В Ленобласти помощник машиниста украл из поезда посуду, фонарь и лестницу
Помощник машиниста украл из поезда посуду и лестницу. Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленобласти транспортные полицейские раскрыли кражу сервировки из пассажирского поезда. Злоумышленник продал часть похищенного на рынке.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, все произошло на железнодорожной станции Манушкино. Помощник машиниста 56-ти лет во время стоянки вошел в пассажирские вагоны и украл 20 стаканов, 15 подстаканников, 10 ножей и прихватил с собой фонарь и лестницу.

Помощник машиниста украл из поезда посуду и лестницу. Фото: УТ МВД по СЗФО

Часть похищенного он продал на ближайшем рынке, а остальное не успел — посуду нашли у него дома. На него открыли уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти поджигатель оставил хозяйку магазина без товаров для дачников.

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