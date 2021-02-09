В Ленобласти поджигатель оставил хозяйку магазина без товаров для дачников

В Ленобласти поджигатель оставил хозяйку магазина без товаров для дачников
Неизвестный поджег бытовку с товаром в Ленобласти. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти ночью на 8 февраля подожгли магазин с товарами для огорода. Полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в 01:42 жители деревни Пионер позвонили в оперативные службы и сообщили о пожаре. Оказалось, что горит деревянная бытовка, к которой 58-летняя хозяйка магазина для дачников хранила товар. Огонь полностью уничтожил всю бытовку вместе с товаром. Со слов женщины, сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

Позже предпринимательница написала заявление по факту поджога. Полиция открыла уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходцы из Закавказья, вскрывавшие магазины по ночам, задержаны полицией. По данным полиции, группа сформирована по этническому признаку — в нее входят выходцы исключительно из Армении.

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