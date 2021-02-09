Во Всеволожске задержали 42-летнего подозреваемого в приставаниях к школьнице

Подозреваемого уже задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com

Подозреваемого уже задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com

О преступлении рассказала мать школьницы.

Во Всеволожском районе Ленобласти был задержан 42-летний мужчина, который подозревается в приставаниях к школьнице. Как стало известно Gazeta.SPb, о случившемся в полицию заявила мать девочки.

Все случилось в поселке Бугры 2 февраля. Женщина уверяет, что ее сожитель на протяжении 20 минут применял насилие в отношении девочки 2005 года рождения и совершал с ней действия сексуального характера. Она отметила, что угрозы жизни и здоровью школьницы нет.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его задержали. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рок-музыкант и инженер, задержанные за интим с девочками-подростками, попали под еще одну уголовную статью.