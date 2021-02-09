У форта Серая Лошадь в Ломоносовском районе оторвалась льдина с 15-ю рыбаками

Рядом с деревней Шепелево Ломоносовского района Ленобласти у форта Серая Лошадь оторвалась льдина. Бедствие терпят 15 рыбаков.

Как сообщили в администрации района, информация о происшествии поступила через службу 112.

Сотрудники МЧС и ЦУКС начали спасать людей, на место происшествия выехал замглавы администрации района.

Напомним, 4 февраля в Ленобласти были эвакуированы рыбаки, чей снегоход провалился под лед реки Свирь.

А 24 января в Финском заливе с оторвавшейся льдины спасли двух рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС. Спасательная операция МЧС прошла около шести часов утра на территории судопропускного сооружения С-1.