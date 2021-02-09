Исаакиевский собор вместе с колоннадой закрыли для посетителей 9 февраля

Исаакиевский собор вместе с колоннадой закрыли для посетителей 9 февраля
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник, 9 февраля, в Северной столице закрылся для посещения Исаакиевский собор. Подняться на колоннаду временно также невозможно.

Об изменениях в работе музея рассказали сегодня в пресс-службе комплекса. Работа Исаакиевского собора и колоннады приостановлена, как выяснилось, по техническим причинам, не зависящим от музея. При этом храм Спаса на Крови, расположенный неподалеку, продолжает работу в штатном режиме, напомнили в пресс-службе.

Пока неизвестно, сколько времени займет устранение неполадок, поэтому сообщить, когда посетители смогут вновь попасть в музейный комплекс, представители Исаакиевского собора смогут только по факту окончания работ. Вместе с тем петербуржцам и гостям города напоминают о все еще актуальной угрозе COVID-19 и необходимости соблюдения правил безопасности при посещении Исаакия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вступают в силу новые ограничения дорожного движения.

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Исаакиевский собор вместе с колоннадой закрыли для посетителей 9 февраля
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