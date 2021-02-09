В 2021 году в Петербурге откроются 25 детских садов и 11 школ

В 2021 году в Петербурге откроются 25 детских садов и 11 школ
"Школы, которые строятся в Петербурге, как раз и позволяют выявлять и развивать таланты у каждого школьника", – отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Во вторник, 9 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов нанесли визит школе №707 в Невском районе города, открывшейся 1 сентября 2020 года.

Градоначальник и министр изучили техническое оснащение образовательного учреждения и остались довольны: в школе есть мастерские по обработке тканей, металла и дерева, кабинет домоводства и кабинет 3D-моделирования, библиотечно-информационный центр, логопедический кабинет, два бассейна и два спортзала и многое другое.

Также в рамках визита Беглов и Кравцов обсудили возведение новых школ в Северной столице. Глава города поделился планами на год: при финансовой поддержке Минпросвещения в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» в Петербурге надеются построить 25 детских садов и 11 школ до конца 2021-го.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили стандарт организации питания учащихся школ.

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