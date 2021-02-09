Стоматология №33 в Петербурге за время пандемии вылечила более 200 горожан с COVID-19

Стоматология №33 в Петербурге за время пандемии вылечила более 200 горожан с COVID-19
Стоматологическая поликлиника №33 находится в Приморском районе и помогает горожанам уже более 20 лет. Только за прошлый год медучреждение посетили более 246 тысяч пациентов. Фото: pixabay

За время пандемии коронавирусной инфекции в стоматологической поликлинике №33 в Северной столице оказали услуги по лечению зубов и полости рта более чем 200 ковид-положительным петербуржцам.

О «красной зоне» стоматологии во вторник 9 февраля, рассказывает пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. По словам главного врача стоматологии Романа Розова, пациентов с подтвержденным коронавирусом в клинике принимали только в экстренных и неотложных случаях.

Для соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, в медицинском учреждении организовали специальный санпропускник. Врачей, работавших с зараженными, обеспечили спецодеждой, которая помогает медикам не заразиться самим и не подвергать опасности окружающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских торговых центрах могут появиться пункты вакцинации от коронавируса.

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