Подарок от Ренаты Литвиновой, японские камелии и лыжные забеги: что ждет петербуржцев на выходных

Кинопоказы на «Ленфильме» и «Лендоке», фестивали «Монокль» и «Книжный маяк», цирковое представление для медработников, концерт в «Мюзик-Холле» и экскурсия в Ботаническом саду: Gazeta.SPb рассказывает об интересных событиях в Петербурге на предстоящих выходных.

Кино

С 10 по 18 февраля киностудия «Лендок» показывает лучшие фильмы-участники фестиваля «Окно в Европу» 2020 года. На этот раз в «Эхе» мероприятия фигурируют четыре киноленты. Отдельный день, 16 февраля, посвящен анимационной программе. Зрители увидят якутскую картину «Черный снег», после которой состоится Q&A с режиссером фильма Степаном Бурнашевым, а также работы «Пальмира» (реж. И. Болотников), «Распутье» (реж. Г. Лялин), «Папье-Маше» (реж. В. Суслин) и подборку лучших анимационных короткометражек.

13 февраля, в честь долгожданного выхода в прокат кинокартины «Северный ветер», на «Ленфильме» стартует ретроспектива режиссерских работ Ренаты Литвиновой. На большом экране зрители увидят фильмы «Богиня. Как я полюбила» (2003), «Последняя сказка Риты» (2012) и «Северный ветер» (2020). Перед каждым сеансом зрителей ждет подарок от актрисы.

Спектакли

11 февраля стартовал XIII Международный фестиваль моноспектаклей «Монокль». Спектаклем открытия стал «Сектор Газа». Это совместный проект ЦЕХЪ театра и театра-фестиваля «Балтийский дом» Анатолия Праудина. Традиционно программа форума состоит из двух этапов: петербургского и международного. В первую вошли работы актеров театра имени Ленсовета, Александринского театра, театра «Особняк», Театра Поколений имени Корогодского и других. Спектакли второго пройдут онлайн и офлайн. Фестиваль продлится до 10 марта.

Литература

С 12 по 14 февраля в Российской национальной библиотеке проходит Международный фестиваль «Книжный маяк Петербурга». Программа предусмотрена и в онлайн, и офлайн форматах. Трансляции встреч можно посмотреть на YouTube-канале мероприятия. Желающие могут задавать вопросы участникам. Среди них кстати Александр Цыпкин, Евгений Водолазкин, Андрей Курпатов, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Александра Маринина, Семён Альтов, Сергей Янковский, Олег Кувайцев, Сергей Федоринов и другие.

Цирк

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк 14 февраля проведет благотворительное представление для медицинских работников. Мероприятие пройдет в рамках акции «Во имя бьющихся сердец». Проект создан в поддержку сотрудников учреждений системы здравоохранения РФ в период пандемии.

Спорт

В субботу, 13 февраля, пройдут сразу несколько лыжных забегов. Первый — «Зимние забавы» — недалеко от поселка Песочный, где параллельно состоятся две игры по станциям, аукцион и песни у костра. Второй — «Лыжня России 2021» — в Ольгино, где также будет розыгрыш спортивного инвентаря. Третий — с таким же названием — в Английском парке Петергофа.

День святого Валентина

Напомним, что 14 февраля петербуржцы отметят День всех влюбленных. Об истории праздника и о том, где в нашем городе парочкам можно как следует оттянуться, читайте в материале Gazeta.SPb.

В этот день в театре «Мюзик-Холл» состоится праздничный концерт «Про любовь». Маэстро Фабио Мастранджело с симфоническим оркестром «Северная Симфония» подарит петербуржцам и гостям города романтическую музыкальную феерию. В программе — произведения Россини, Верди, Пуччини, Доницетти, Бизе, Гранадоса, а также фрагменты балета Мануэля де Фальи «Любовь-волшебница».

13 и 14 февраля Ботанический сад продлит свою работу. Влюбленным предлагают прогуляться по зеленому субтропическому лесу, среди цветущих японских камелий и плодоносящих цитрусов, полюбоваться ранними сортами азалий, цикламенами и морозниками. В День Святого Валентина пары смогут купить сдвоенные билеты со скидкой. При этом прийти можно не только с возлюбленной или возлюбленным, но и родственником.

Сюрприз на Валентинов день подготовил и Ленинградский зоопарк. 14 февраля посетители смогут больше узнать о кормлении харз, белых медведей, полосатых мангустов, крупных кошек (львов, пантер) и др.

Добавим, что с 12 февраля в Петербурге перестает действовать ряд антиковидных ограничений. В частности заполнять залы театров, кинотеатров, цирка и т.д. можно не на 50%, а на 75%.