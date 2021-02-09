В Ростове скончался мужчина, попавший в больницу с шариковой ручкой в голове

Нейрохирурги делали все возможное, однако повреждение оказалось слишком серьезным. Фото: Pixabay

Нейрохирурги делали все возможное, однако повреждение оказалось слишком серьезным. Фото: Pixabay

Во вторник, 9 февраля, в ростовской больнице скончался мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 с шариковой ручкой в голове.

Погибший получил оказавшуюся смертельной травму 5 февраля на территории СИЗО-3. Повреждения, по сведениям пресс-службы областного ГУ ФСИН, мужчина нанес себе сам во время нервного срыва, после чего был транспортирован в медицинское учреждение.

Заключенный, судя по заявлению ведомства, умудрился ткнуть ручкой в глаз с такой силой, что она вошла в мозг на всю глубину черепа, остановившись в миллиметре от жизненно важных сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели экстренную операцию и сделали все возможное, однако спасти пострадавшего не удалось. По факту происшествия проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Самаре 9 февраля погибли две шестиклассницы, упав с 16-го этажа.