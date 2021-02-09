Удмуртия первой в России сделала масочный режим рекомендательным

При этом глава республики настоятельно рекомендует гражданам, несмотря на ослабления ограничений, не отказываться от средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

При этом глава республики настоятельно рекомендует гражданам, несмотря на ослабления ограничений, не отказываться от средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

С 12 февраля Удмуртия объявляет рекомендательным масочный режим, действовавший в обязательном порядке в общественных местах региона с 11 сентября 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19.

Масочный режим стал не единственным ограничением, которого коснулись изменения. Их перечень во вторник, 9 февраля, опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов. Так, с 10 февраля заведения общепита, кинотеатры, театры и другие концертные, культурные и досуговых учреждения смогут работать в любое время. Ранее действовал запрет на работу с 4:00 до 7:00.

Также с 10 февраля разрешаются спортивные соревнования для всех, кроме граждан старше 65 лет. Заполнять трибуны, однако, можно только на 50%. Напомним, что сейчас в Удмуртии зафиксировано 26 515 случаев заражения COVID-19, 23 112 человек выздоровели, а 347 пациентов скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 5% россиян отказываются носить маски на работе, даже если этого требует работодатель.