В Ленобласти назвали проблему раздельного сбора мусора

Жители Луги оказались не готовы к раздельному сбору мусора. Регоператор ТКО пожаловался на местных жителей, которые не только плохо справляются с отходами, но и уносят специальные контейнеры.

Как выяснил «Online 47», жители региона выбрасывают отходы с примесями другого мусора, что затрудняет переработку. Например, в пластике и стекле специалисты находят другие вещества. В итоге требуется новый раздел мусора.

Однако в Кингисеппе и Ивангороде ситуация складывается по-другому. В этих уголках раздельный сбор мусора складывается намного лучше – засор отходов составляет всего 4-5%.

«К сожалению, в данный момент, учитывая также пропажи контейнерных баков, опыт проекта по раздельному сбору в Луге нельзя назвать успешным. Мы призываем жителей поддержать инициативу губернатора Ленобласти Александра Юрьевича Дрозденко, и ответственно отнестись как к сохранности баков, так и правильному складированию соответствующих отходов», – пояснил генеральный директор регионального оператора Ленобласти Антон Бучнев.

Отметим, что данный проект по сбору мусора может лечь в основу других программ, направленных на переработку. Предполагается, что граждане будут правильно утилизировать отходы не только дома, но и в лесу на отдыхе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге водители незаконно сбрасывали отходы в реку Красненькую.