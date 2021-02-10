Больницы возвращаются к плановому приему пациентов, число прививочных пунктов растет: ситуация с Covid-19 в Петербурге к этому часу

Медучреждения Северной столицы постепенно возвращаются к плановому приему пациентов. Gazeta.SPb рассказывает о тех из них, которые обратного перепрофилирования ждут уже в ближайшее время.

По данным аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, с 15 февраля оказание плановой и экстренной помощи возобновят перепрофилированные под Covid-19 Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, НМИЦ им. Алмазова, детская городская больница им. Н.Ф. Филатова. Наоборот, закроется на прием пациентов с коронавирусом 7-й павильон временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Уже вдвое сокращен коечный фонд для приема «ковидных» больных во временном госпитале «Заря».

С 22 февраля к штатному режиму работы вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко.

С 1 марта оказание плановой помощи возобновят окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова и Александровская больница.

Напомним, что к обычному режиму уже вернулась перепрофилированная ранее Мариинская больница.

Сегодня в Петербурге свободны 43% коек для больных с Covid-19 и пневмониями.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет вернуть часть коечного фонда для лечения плановых пациентов, чья госпитализация была отложена в связи с пандемией, — подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев. — При этом будут сохранены все необходимые резервы для оказания помощи петербуржцам с Covid-19».

Добавим, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 1 169 петербуржцев. При этом 3 589 человек выздоровело, а 54 — умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф».

Также, во вторник, 9 февраля, в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщили, что наш город заключил дополнительное соглашение с Минздравом РФ об открытии 28 новых пунктов вакцинации от Covid-19. Сейчас работают 108, 97 из них развернуты на базе бюджетных медучреждений, еще 11 — в частных больницах. Кроме того, по словам губернатора Александра Беглова, прививочные пункты заработают и в ТЦ.