Два человека погибли при пожаре на Карла Либкнехта

Два человека погибли при пожаре на Карла Либкнехта
В пожаре скончались два человека. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Кронштадте случился квартирный пожар, который закончился смертью двух человек. Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Карла Либкнехта.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, двухкомнатная квартира загорелась в четырехэтажном доме. В итоге, огонь распространился на 5 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Однако, не обошлось без потерь. Сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры два трупа – мужчину и женщину. Они погибли во время пожара, отравившись угарным газом. На данный момент спасатели закончили тушение огня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Богатырском затопило супермаркет горячей водой. Поток воды заметили покупатели в магазине. Они обратили внимание на то, что вода капает с потолка. Вскоре, уже весь пол был залит кипятком.

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