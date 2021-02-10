Двое мужчин и женщина провели провели 33 дня на необитаемом острове на Багамах

Береговая охрана Соединенных Штатов эвакуировала трех граждан Кубы, которые 33 дня прожили на необитаемом острове на Багамах

Двое мужчин и женщина оказались на острове Ангилья-кей после того, как их лодка перевернулась. Им удалось спастись и доплыть до ближайшего берега. По их словам, больше месяца они питались кокосам, раковинам и крысам.

Как сообщили на сайте ABC News, летный экипаж 7-го округа Береговой охраны США заметил людей, махавших самодельным флагом, во время патрулирования. После другой вертолет доставил их в медицинский центр в американском штате Флорида.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихом океана троих мужчин нашли благодаря надписи SOS на пляже. Моряки пропали без вести – их не могли найти около трех дней.